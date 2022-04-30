Учасник оборони гостомельського аеропорту: «Мотивація в бою — набити побільше русні»
Учасник оборони гостомельського аеропорту, один з воїнів Сил Спеціальних операцій, розповів, як зихищали гостомельский аеропорт у перші дні війни.
До вашої уваги — ексклюзивне інтерв’ю, в якому подробиці бою за гостомельський аеропорт розповідає воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Їх група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища.
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