Учасник оборони гостомельського аеропорту: «Мотивація в бою — набити побільше русні»

Учасник оборони гостомельського аеропорту, один з воїнів Сил Спеціальних операцій, розповів, як зихищали гостомельский аеропорт у перші дні війни.

До вашої уваги — ексклюзивне інтерв’ю, в якому подробиці бою за гостомельський аеропорт розповідає воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Їх група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища.

УК