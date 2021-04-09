Столичного поліцейського затримали на збуті наркотиків

Затримали співробітника поліції та його цивільних спільників разом з СБУ та ДБР, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури. Фігурантам повідомлено про підозру.

Працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили одного з поліцейських районного управління на незаконному обігу наркотиків. Зокрема 35-річний співробітник відділу поліції Дніпровського УП за попередньою змовою із 44-річним мешканцем столиці займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що наркотики вони отримували від спільника з Київської області, який виготовляв їх на території домоволодіння в одному із сіл Броварського району.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ТУ ДБР, розташованого в місті Києві, розпочато кримінальне провадження.

Після оперативної закупки амфетаміну поліцейського та його спільників затримали працівники УДВБ Нацполіції, СБУ та ДБР. Заходи проходили за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ Нацполіції та процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочинної діяльності виявлено і вилучено амфетамін, марихуану, прекурсори, ваги для наркотиків, пристрої для їх вживання, гроші та мобільні телефони. В автомобілі одного зі спільників виявлено пакунок, в якому знаходилося майже 100 грамів готового до вжитку амфетаміну.

На теперішній час зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України

та поміщено до ІТТ. За збут наркотиків їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України