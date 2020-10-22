В Днепре злоумышленники обманывают покупателей от имени «АТБ»

В Днепре появилась новая схема обмана покупателей популярной торговой сети.

Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на сайт АТБ.

В социальных сетях и мессенджерах злоумышленники хаотично рассылают сообщения от имени пресс-службы торговой сети, где предлагают пройти опрос. За это обещают 2 500 гривен на покупку товаров. Специалисты АТБ поспешили отреагировать на данную акцию, назвав ее фейком.

“Уважаемые клиенты торговой сети «АТБ»! Доводим до Вашего сведения, что в последние дни мошенниками через социальные сети и мессенджеры распространяется информация о проведении акции, о предоставлении 2500 грн. на покупку продуктов в магазинах торговой сети «АТБ». Для участия в акции, всем желающим предлагается пройти опрос на сайте https://atb.cash/account”, – пишут на веб-ресурсе торговой сети.