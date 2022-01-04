У хабарництві за безперешкодну роботу підприємств на Львівщині підозрюють начальника облуправління Держрибагентства

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання на систематичній основі коштів від суб’єктів господарювання за безперешкодне здійснення діяльності у сфері рибного господарства поблизу Львова без необхідних документів дозвільного характеру.

Службовець, створивши умови, за яких підприємець вимушений був надати неправомірну вигоду, щоб уникнути складання протоколу про адміністративне правопорушення, а також непроведення рибоохоронних рейдів, мав отримати через посередника – державного інспектора цього ж управління 30 000 грн.

Під час одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримали посередника, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів вилучено.

Наразі вирішується питання щодо обрання начальнику обласного управління запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури