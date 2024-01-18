На Одещині блоковано кілька каналів з надання доступу до пропагандистського телебачення окупантів

Безперешкодний перегляд російських телеканалів надавали фізичні особи та підприємці, що займалися прошивкою та продажем ТВ-тюнерів. Попри заборону Ради національної безпеки і оборони України, вони налаштовували цифрове обладнання так, щоб воно забезпечувало прийом і розкодування програм рф.

Припинили протиправну діяльність оперативники кіберполіції Одеської області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області та кіберфахівцями Управління СБУ в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці провели низку обшуків в Одесі, Роздільній та Білгороді-Дністровському за місцями мешкання та протиправної діяльності осіб. Вилучили комп’ютерне та програмне обладнання, пристрої для налаштування супутникового та аналогового телебачення, жорсткі диски, ТВ-тюнери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, якщо вони призвели до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації. Санкція статті передбачає покарання штрафом від 119 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

В рамках провадження усі вилучені електронні пристрої будуть направлені на експертизу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одеської області