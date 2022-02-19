За збут наркотиків на території Київського СІЗО судитимуть учасника організованої групи

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасника організованої групи, яка займалася доставкою і збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території ДУ «Київського слідчого ізолятора» (ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи у Київському СІЗО, координував дії інших учасників організованої групи. Він здійснював пошук так званих покупців серед осіб, які тримаються в установі, організовував постачання заборонених речовин та виконував інші вказівки організатора групи для реалізації схеми збуту наркотиків — метадону і канабісу, а також сильнодіючого лікарського засобу — димедролу на території установи. Грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники групи використовували для продовження протиправної діяльності.

Заходи з документування та викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Досудове розслідування стосовно інших 5 учасників організованої групи, яка займалася доставкою та збутом наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів на території ДУ «Київського слідчого ізолятора», завершено. Наразі їм відкрито матеріали розслідування для ознайомлення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора