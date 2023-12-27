Одесит зарізав сусіда, а тіло викинув у лиман

Протягом кількох годин правоохоронці встановили особу та місцеперебування правопорушника. Чоловіку повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Викрили зловмисника слідчі та оперативники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2, слідчого управління та співробітників управлінь карного розшуку й кримінального аналізу ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Подія сталася вночі на подвір’ї багатоквартирних будинків по Балтській дорозі. Між сусідами виник словесний конфлікт, під час якого один чоловік наніс іншому ножем численних ударів у груди, живіт та кінцівки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Аби приховати злочин та уникнути покарання, правопорушник затягнув тіло загиблого у багажник своєї автівки та вивіз його за місто, де викинув у Хаджибейський лиман. Повернувшись, він підібрав у дворі знаряддя скоєного злочину та пішов додому.

Вдень, занепокоєні родичі вбитого містянина повідомили у поліцію про його зникнення. Під час пошукових заходів правоохоронці того ж дня виявили небіжчика на березі лиману і в ході подальших оперативно-слідчих заходів встановили обставини загибелі чоловіка та особу, причетну до злочину. Правопорушника затримали у процесуальному порядку.

Правоохоронці вилучили імовірне знаряддя вчинення злочину, яке скерували на експертизу. Криміналістами слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно було досліджено вилучені біологічні сліди, отримані під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки потерпілого та зловмисника. За результатами даного дослідження було встановлено причетність фігуранта до скоєння даного злочину.

Затриманий у скоєному зізнався і пояснив, що нібито потерпілий спровокував конфлікт, прискіпавшись до нього з обвинуваченням в образі сестри, вдаривши його і діставши ніж. А до непоправних наслідків призвело алкогольне сп’яніння.

Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання поліцейських і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1