Затримано підозрюваного у тяжких злочинах житомирянина, який утік від слідства за кордон

33-річний житомирянин упродовж кількох років переховувався в одній з сусідніх країн. За ініціативи оперативників Житомирського районного управління поліції та сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в області чоловіка було затримано та екстрадовано до України.

Встановлено, що у липні 2020 року чоловік обманним шляхом заволодів правом на майно приватного підприємства та його власника, спричинивши при цьому значних матеріальних збитків.

Слідчі поліції, за зверненням чоловіка, відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України. Однак у ході досудового розслідування фігурант перестав з’являтися за місцем проживання та уникав зустрічі з поліцейськими. Тож у 2021 році чоловікові було заочно повідомлено про підозру в учинених діяннях та оголошено його в розшук.

Встановлення місцезнаходження підозрюваного вимагало тривалого часу, адже він робив все, аби не бути знайденим, у тому числі змінив контактні телефони та значно обмежив коло спілкування.

Оперативники Житомирського районного управління поліції з’ясували, що чоловік виїхав за кордон і вже тривалий час проживав у Республіці Польщі. Відтак за ініціативи правоохоронців підозрюваного було затримано польськими колегами та днями екстрадовано до України.

Судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

По завершенню всіх процесуальних дій обвинувальний акт у провадженні буде скеровано до суду.

Житомирське районне управління поліції