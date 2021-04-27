Суд арештував посадовця Чернівецької ОДА, який вимагав від підприємця ₴600 тисяч хабаря

Нагадаємо, буковинські правоохоронці викрили держслужбовця, який вимагав і отримав від підприємця 600 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння в безперешкодному освоєнні бюджетних коштів.

Після повідомлення зловмиснику про підозру, співробітники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області за погодження Чернівецької обласної прокуратури підготували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Взявши до уваги аргументи органів досудового розслідування, Шевченківський районний суд міста Чернівці взяв підозрюваного під варту і відсторонив від посади. Також слідчий суддя надав правопорушнику можливість застосування застави в розмірі 600 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області