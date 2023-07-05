На Брянщині «невідомі партизани» знищили безпілотником російський комплекс РЕБ «Діабазол» (відео)

Цей комплекс встановлено на автомобілі “Урал”.

У Брянський області (Росія) ударом безпілотника-камікадзе знищено комплекс РЕБ “Діабазол” на базі машини “Урал”. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За словами ДПСУ, це зробили “невідомі брянські партизани”. Прикордонники також опублікували відео наближення БпЛА до цілі.

“І знову невідомі брянські партизани атакували окупаційні війська на рідній Брянщині! Дроном камікадзе знищено комплекс РЕБ «Діабазол» на базі Урал”, – йдеться у повідомленні.