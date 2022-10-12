ЗСУ звільнили ще п’ять населених пунктів на Херсонщині

Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях.

Збройні сили України звільнили ще п’ять населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомив речник ОК “Південь” Владислав Назаров.

Обстановка у Південнобузькій операційній зоні напружена, але контрольована.

Силами оборони продовжується вогневе ураження сил противника, порушення його систем управління та логістичного забезпечення.

“Нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури”, – повідомив Назаров.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Продовжує обстріл українських позицій.

Вранці, 11 жовтня, під прикриттям масованого ракетного удару по всій Україні та, зокрема, по півдню противник силами взводу та за підтримки танків намагався контратакувати позиції ЗСУ в районі Іщенки поблизу лісосмуг. Під вогневим ураженням зазнали втрат та ретирувався, розповіли у командуванні. // УНІАН