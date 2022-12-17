Росіяни здаються в полон підрозділами. В ГУР розповіли про ефективність ресурсів «Хочу жить»

Українським державним проєктом “Хочу жить”, який дозволяє росіянам здатися в полон, скористалися більше 1,2 млн осіб, переважна більшість яких з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника пресслужби ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

“Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту “Хочу жить”. Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації”, – заявив Юсов.

Юсов зауважив, що це не прямі звернення, однак люди вивчають для себе та своїх рідних можливість зберегти життя в кривавій війні, які влаштував російський диктатор Володимир Путін.

Також представник пресслужби розвідки додав, що на гарячу лінію та в чат-бот щодня звертаються більше 100 осіб.

“Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються”, – розповів представник ГУР.