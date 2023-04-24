Судитимуть «вагнерівського» штурмовика-ґвалтівника, який атакував позиції Сил оборони під Бахмутом

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика російської приватної компанії «Вагнер», який брав участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку.

За даними слідства, зловмисником є 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії рф за зґвалтування.

У жовтні минулого року представники «Вагнера» запропонували йому ввійти до складу російської приватної компанії для участі у війні проти України.

За умовами «контракту» йому пообіцяли 200 тис. рублів та «ануляцію» судимості.

Уже через місяць він разом з іншими засудженими, які приєдналися до угруповання «Вагнер», прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси.

Потім найманців відправили на «тренувальний полігон», який дислокується на тимчасово окупованій території Луганської області.

Втім, через відсутність інструкторів з бойової підготовки, «навчальний курс» так і не відбувся.

На початку грудня минулого року фігуранта у складі окупаційного угруповання перекинули на східний фронт. Але пробув він там недовго.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Зловмисник перебуває під вартою. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України