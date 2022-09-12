Зник захисник під час бойових дій? Поради поліції та алгоритм дій для розшуку зниклих

З початку широкомасштабної війни багато громадян втратили зв’язок з рідними – військовослужбовцями збройних сил України, територіальної оборони, правоохоронцями та членами інших воєнізованих формувань, які здійснюють відсіч військовій агресії з боку рф.

Якщо ваша близька людина не виходить на зв’язок, це не означає, що з нею щось трапилось. Іноді у місці перебування зниклого може бути відсутнє мобільне покриття, розряджений телефон тощо. Головне – не починати одразу ж панікувати.

У разі встановлення фактів чи отримання відомостей про безвісне зникнення захисника необхідно звернутись до найближчого підрозділу поліції із заявою, або за телефоном 102.

У заяві зазначається максимально відома інформація про обставини зникнення та відомості про зниклу людину:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації (проживання) зниклої особи (військовослужбовця), номери телефонів;

підрозділ, де проходив службу військовослужбовець, та місце його дислокації, номер військової частини;

– час (період часу) та місце зникнення (потрапляння у полон, викрадення, позбавлення волі) військовослужбовця, інші відомі обставини зникнення та інформацію про можливе місцеперебування (утримання) зниклої особи;

– прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце реєстрації (проживання) заявника, його номери телефонів для зворотного зв’язку.

Працюють телефони «гарячої лінії» Національної поліції України:

0 800 21 21 51 – за цим номером ви можете отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих.

0 894 201 867 – телефонна «гаряча лінія» Національної поліції України для родичів загиблих внаслідок військових дій рф

Також з 1 червня почала працювати «гаряча лінія» МВС для звернень родичів та близьких полонених, які загинули та зникли безвісти – +38089 420 18 66.

За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон військових, слідчі розпочинають кримінальне провадження. У разі потреби біологічні батьки або діти зниклого додатково здають зразок для ДНК (відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого). Для цього в обласному управлінні поліції створена робоча група з питань звернення громадян у разі безвісти зниклих близьких і рідних під час війни, та реєстрація невстановлених загиблих осіб і подальша їх ідентифікація.

Для з’ясування додаткових питань, що стосуються реєстрації вказаних фактів, організації розшукових заходів та ідентифікації невпізнаних осіб, контакти відповідальних осіб:

– від слідчого управління ГУНП в Миколаївській області – слідчий Вікторія Мельчуцька – 063-533-17-81;

– від науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в Миколаївській області (відділ біологічних досліджень та обліку) – Юлія Грицієнко – 068-650-52-11;

– від «кол-центру» ГУНП в Херсонській області – 068-080-57-95.

Важливо – не публікуйте у соціальних мережах світлин захисника у військовій формі з локацією останнього місця його перебування та вказуванням номера військової частини. Розголос вказаної інформації може нашкодити здоров’ю чи життю захисника, чи створити перешкоди його пересуванню.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області