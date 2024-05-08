Довічне ув’язнення загрожує співробітнику УДО, який вбив підлітка у Київському фунікулері

Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві.

7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.