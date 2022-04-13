Незаконний перетин кордону та залучення диверсантів — трьом громадянам РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури затримано трьох громадян РФ та повідомлено їм про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, незаконному перетині державного кордону України та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.14 ч. 3 ст.332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, протягом 2021 – 2022 років громадяни РФ організували схему незаконного переправлення громадян Російської Федерації через державний кордон України для здійснення диверсійної діяльності щодо військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань. Також вони регулярно передавали до РФ відомості, які могли зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

Оселившись в м. Києві, підозрювані підшуковували громадян України, які б відкривали в банках на своє ім’я рахунки та здійснювали на них перераховування коштів. Вони також забезпечували їх балонами з фарбою, ймовірно для нанесення маркувань. Завербовані громадяни України допомагали затриманим пересуватися територією України.

Під час проведених обшуків у підозрюваних громадян РФ виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховувались кошти, а також засоби зв’язку та зберігання інформації.

Наразі їм обрано запобіжні заходи — тримання під вартою. У межах слідства правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до інших злочинів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора