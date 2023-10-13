Протягом доби ворог бив по дев’яти областях України

Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області.

По Чернігівській області за добу ворог провів три обстріли (18 вибухів). Стріляв із мінометів та артилерії. У селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району після обстрілів горіли чотири приватні будинки. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Миколаївській опівночі внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає. У Миколаєві вчора вдень, 12 жовтня, ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами міста. Постраждалих немає. Також вчора та сьогодні зранку зафіксовано артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає.Також вчора та сьогодні вранці ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову та його акваторії. Минулося без постраждалих.

У Сумській зранку росіяни здійснили один обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано два вибухи з гранатомету АГС. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера некерованою авіаракетою (чотири вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено: адміністративна будівля, гараж, господарча споруда; вікна в дитячому садочку; приміщення, легковий автомобіль, у 5-ти поверховому житловому будинку пошкоджені вікна.

У Дніпропетровській сьогодні вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Російські загарбники вкотре гатили по них з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило. Вчора протягом дня ворог цілив по Нікопольському району з важкої артилерії. Атакував також дроном-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені два готелі, багатоповерхівка та дев’ять приватних будинків. Понівечені п’ять господарських споруд і гараж, газопроводи та лінію електропередач. У Марганецькій громаді побиті п’ять осель місцевих, газогони, електромережі. Минулося без загиблих і постраждалих.

У Луганській по всій лінії фронту ворог учора бив з артилерії, під ударами опинилися Невське, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. Так, у Невському зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500. Окупанти продовжують тиск на Макіївку та в Кремінських лісах – там відбито п’ять спроб штурму. За добу противник здійснив 158 обстрілів (564 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка. Вчора внаслідок нічних обстрілів КАБом поля у Підлимані знищено посіви. У Рубіжному цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований. Між селами Явірське та Вовчий Яр у полі на протипіхотній міні ОЗМ-72 підірвався чоловік. Госпіталізований.

У Запорізькій минулої доби військовослужбовці рф завдали 150 ударів по 22 населених пунктах. 137 артобстрілів прийшлися по території Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам’янського та інших прифронтових міст та сіл. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоданилівці, п’ять БПЛА-атак по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також сім РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Роботиного й Малої Токмачки. Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Донецькій по населених пунктах росіяни минулої доби здійснили 22 обстрілі. Під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Часів Яр, Комишівка, Курдюмівка, Багатир, Бердичі, Галицинівка, Калинове, Новоселівка Перша, Роздолівка. 32 житлових будинки (з них сім – багатоквартирні), три будівлі психоневрологічного диспансеру, два будівлі лікарні, нежитлова офісна будівля, приміщення ПФУ, теплотраса, три цивільних автомобіля, три військових автомобіля, службовий автомобіль, школа, будівля церкви, Будинок культури, ЛЕП. Три людини загинули, вісім дістали поранення.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 100 обстрілів (553 снаряди), з них по Херсону – 11 обстрілів (49 снарядів). Вночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали троє людей, які знаходилися в своїх домівках. Серед них дитина 2006 року народження. Їм надано допомогу на місці. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Чорнобаївка знову була під російським ударом. Окупанти гатили по житлу місцевих. Травми, несумісні з життям, отримав 71-річний чоловік. Дорогою до лікарні він помер. Поранень зазнав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Внаслідок цих і попередніх “прильотів” пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло. Внаслідок ворожого обстрілу Берислава поранення отримав 70-річний чоловік. Меддопомога надана на місці. Надвечір окупанти обстріляли село Микільське. Травми отримав чоловік 1948 року народження, госпіталізація не знадобилася. За добу по області: дві людини загинули, шестеро дістали поранення, з них одна дитина.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. // LB.ua