На Херсонщині росіяни утримують у катівнях близько 600 заручників

На Херсонщині російські загарбники утримують у своїх катівнях близько 600 осіб, також викрадених мешканців області вивозять у Крим.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

«За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях», — сказала Ташева.

За її словами, близько 300 осіб перебувають «у підвалах» в Херсоні, решта — в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, в СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.

Як зазначила Ташева, за інформацією, яку отримує Представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.

Також частину викрадених мешканців Херсонської вивозять у Крим, їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в Севастополі. Там утримують як цивільних заручників, серед яких і активісти, журналісти, так і військовополонених. Так само вивозять у Крим викрадених людей з території Запорізької області.

Також серед викрадених, яких утримують у Сімферопольському СІЗО, є люди, що намагалися виїхати через Крим із Маріуполя і яких затримали на адмінмежі під час так званих фільтраційних заходів, розповіла Ташева.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині загарбники блокують зелені коридори, евакуацію, викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО, фермери, вчителі. На тимчасово захопленій території регіону закінчуються ресурси, зупинився бізнес.