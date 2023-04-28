Незважаючи на санкції, введені щодо Росії через її агресію проти України, Швейцарія імпортувала з Росії «безпрецедентну кількість золота»

НКО «Товариство народів, які перебувають під загрозою» (GfBV) стурбоване тим, що до Швейцарії може потрапити і золото Євгена Пригожина, голови сумнозвісної ПВК «Вагнер». Швейцарська неурядова організація GfBV засуджує імпорт російського золота до Конфедерації, зазначає портал SWI swissinfo.

Станом на лютий 2023 року, якщо вірити даним швейцарської НКО, навіть незважаючи на санкції, введені щодо Росії через її агресію проти України, Швейцарія імпортувала з Росії буквально «безпрецедентну кількість золота». Ця громадська структура проводить активну кампанію на користь підвищення ступеня прозорості загалом у сфері торгівлі золотом у Швейцарії.

“Незважаючи на санкції, до Швейцарії все також надходить російське золото, яке може бути пов’язане з порушеннями прав людини в Судані, а також з фінансуванням агресивної війни Росії проти України, що суперечить міжнародному праву”, – каже Крістоф Відмер (Christoph Wiedmer), один із директорів цієї неурядової організації. Так, за його інформацією, у лютому 2023 року Швейцарія на Лондонському ринку дорогоцінних металів купила у Росії 18,9 тонни золота, серед якого могло бути золото, видобуток якого пов’язаний із порушеннями прав людини.

НКО стурбоване тим, що в цьому обсязі жовтого металу може бути і золото Євгена Пригожина, ватажка сумнозвісної російської ПВК «Вагнер». Ця приватна військова організація відіграє провідну роль у закордонних військових «місіях» Москви, вона воює, зокрема, в Україні. Крім того, «в останні роки ПВК „Вагнер“ підтримувала авторитарні режими в Судані, Чаді та ЦАР», — йдеться у заяві цієї НКО.

«В обмін на військову підтримку ПВК отримує економічні преференції, наприклад, доступ до суданських золотих родовищ». За повідомленнями ЗМІ, представники пригожинської ПВК з’явилися у Судані у 2017 році на запрошення тодішнього президента цієї країни Омара аль-Башира. Там вони створили компанію Meroe Gold, яку контролює особисто Є. Пригожин. Завдання компанії полягало у розвідці золотоносних жив у цій африканській державі.

Згодом компанія потрапила під санкції США. Як і ЄС, Швейцарія також включила ПВК «Вагнера» до свого списку санкцій. Встановити, чи потрапляло незаконне російське золото до Швейцарії, не так просто. У березні 2022 року швейцарський Федеральний адміністративний суд у Санкт-Галлені ухвалив, що сировинні або афінажні компанії не зобов’язані уточнювати походження оброблюваного ними золота або з’ясовувати всю піднагідну його постачальників. НВО «Товариство народів, які перебувають під загрозою» оскаржило це рішення, стверджуючи, що громадськість має право отримувати таку інформацію.