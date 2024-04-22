Нічна атака на Одещину: є влучання у фермерське господарство

Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку

У ніч проти 22 квітня з тимчасово окупованого Криму Росія спрямувала ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одещину. Внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Над регіоном знищили пʼять безпілотників.

Сили оборони півдня зазначають, що дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали. // Главком