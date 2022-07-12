Нічним ударом у Новій Каховці знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п’ятеро офіцерів

У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів тривала до ранку.

Внаслідок ракетного удару Збройних сил України по складу російських окупантів у Новій Каховці було знищено близько 150 військових РФ, у тому числі – генерал та ще п’ятеро офіцерів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін. Полковник Кенс, про загибель якого ми повідомляли вчора, також загинув. Окрім нього – командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль, начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв. Всього загиблих понад 150, включаючи п’ятьох офіцерів», – написав Братчук у Telegram.

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Тоді повідомлялося про понад 100 загиблих рашистів, а також про так звані «термінові евакуації VIP-поранених та вбитих».

Раніше українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини. // LB.ua