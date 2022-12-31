Нічний обстріл Києва: В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген

У перші години нового року у Києві була оголошена повітряна тривога. Вибухи пролунали в Голосіївському та Шевченківському районах столиці

В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

У новорічну ніч по всі території України оголошена повітряна тривога.

Вдень 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом’янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.