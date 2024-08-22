Нідерланди закуповують для України 51 мобільний радар для виявлення БпЛА

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що закуповує 51 мобільний радар для виявлення безпілотників і передасть ці системи Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів

Постачальником цих радарів є нідерландська компанія Robin Radar Systems. Системи здатні контролювати навколишнє середовище та виявляти дрони, що рухаються навіть на високих швидкостях. Мобільність радарів дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім виводити їх з ладу.

“Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар”, – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

Очікується, що системи передадуть в четвертому кварталі 2024 року. // Букви