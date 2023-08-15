Генеральний штаб ЗСУ

Дані уточнюються / Data are being updated.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.08.23 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 254920 (+540) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks ‒ 4313 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8370 (+16) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 5128 (+29) од,
  • РСЗВ / MLRS – 714 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 482 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 314 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4242 (+29),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1387 (+8),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7584 (+22) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 769 (+3).
  • Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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