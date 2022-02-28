Швейцарія ввела санкції проти Путіна та Лаврова

Швейцарія також введе проти Росії усі санкції, які запровадив ЄС.

Нейтральна Швейцарія запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які вступили в силу негайно.

Про це повідомляє Reuters.

Швейцарія також прийме санкції Європейського Союзу проти росіян, причетних до російського вторгнення в Україну, і заморозить їхні активи.

«З огляду на триваюче військове втручання Росії в Україну, 28 лютого Федеральна рада вирішила прийняти пакети санкцій, введених Євросоюзом 23 і 25 лютого», — йдеться у повідомленні уряду.

«Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме допомогу людям, які втекли до Польщі», – заявив уряд. // ТСН