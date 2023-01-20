Росіянина, який воював у складі фейкової «ДНР», заґратували на 10 років

Дружківський міський суд Донецької області ув’язнив громадянина Росії Кирила Наумова за участь у збройному формуванні «Донецької народної республіки».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 січня.

У серпні 2015 року росіянин, перебуваючи в окупованому Донецьку з ідеологічних та корисливих мотивів звернувся до колишнього Київського військомату, де отримав пропозицію навчатися у військовому училищі. Наумов розпочав навчання, але того ж місяція був виключений у зв’язку з вживанням наркотиків.

У жовтні того 2015-го, Наумов вступив до 11-го окремого мотострілкового полку «ДНР» на посаду старшого стрілка 2-го мотострілкового батальйону 4-ї мотострілкової роти. Активно брав участь у бойових діях проти українських військових, задіяних в антитерористичній операції.

Йдеться про стримування наступу та прориву військовослужбовців ЗСУ, участь у позиційних боях, обстрілюванні військових позицій ЗСУ з кулемета ПКМ та гранатометів РПГ-7, реактивних піхотних вогнеметів «Шмель».

У грудні 2015-го, перебуваючи у черговому звільненні, Наумов не повернувся до військової служби та вчинив на території Донецька кримінальне правопорушення, у зв’язку із чим був засуджений окупаційним Кіровським районним судом Донецька та відбував покарання у контрольваній «ДНР» так званій Кіровський виправній колонії № 33.

Дії росіянина квалфікували за трьома статтями Кримінального кодексу: участь у терористичній організації (ч.1 ст.258-3), участь у незаконному збройному формуванні (ч. 2 ст. 260) і посягання на територіальну цілісність України (ч.2 ст.110).

Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Наумов пообіцяв сприяти слідчим органам, викривати злочинні дії інших учасників.