СБУ сообщила одному из главарей боевиков т.н. «ДНР» о подозрении в пытках украинских пленных

Одному из главарей террористов так называемой «МГБ ДНР», которого подозревают в причастности к задержаниям и пыткам украинцев, заочно сообщено о подозрении.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«СБУ разоблачила одного из руководителей так называемой «МГБ ДНР», который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Главари группировок боевиков назначили его так называемым «заместителем начальника управления МГБ ДНР».

«Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на «должности», злоумышленник давал указания о незаконных задержаниях и заключениях украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними», — добавили в спецслужбе.

Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.