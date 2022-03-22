Під Кривим Рогом на міні підірвалася машина російської ДРГ

Мінні загородження навколо Кривого Рогу вже показують свою ефективність у захисті від ворога — на одному з полів підірвалася машина диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників.

Як передає Укрінформ, про це на сайті міськради повідомляє командування територіальної оборони Кривого Рогу.

«Зупинені силами ЗСУ на далеких підступах до Кривого Рогу окупаційні війська намагаються проникнути ближче до міста невеликими групами, а також направляють розвідувальні групи на автомобілях, відібраних у жителів окупованих районів. Всі такі спроби на даний момент успішно припиняються. Ефективну роль в обороні відіграють і заміновані загородження, встановлені ЗСУ. Під ранок на одному з таких загороджень підірвався автомобіль з ДРГ ворога і зброєю. Наразі вивчаються знайдені у залишках автомобіля документи», — йдеться в повідомленні.

Представниця бригади тероборони м. Кривий Ріг Алла Нікіцка також підкреслила, що у зв’язку з масовим мінуванням територій для недопущення ворога, всі жителі Кривого Рогу і Криворізького району зобов’язані максимально суворо дотримуватися правил пересування по місцевості за межами населених пунктів.