У Малі місцеві повстанці «викосили» десятки найманців ПВК «Вагнер»

У Республіці Малі (Африка) повстанці-туареги вбили і поранили десятки солдатів та найманців російської приватної військової компанії (ПВК) “Вагнера”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив повстанський рух “Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку” (CSP-PSD), його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п’ятницю.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення. Однак при цьому ліквідовано близько 20 повстанців.

В п’ятницю під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал, загиблих немає.

Doğrulattım, Mali’de neler oldu bilgiseli DPA-CSP, FAMa ve PMC Wagner’e 10 ay önce başlayan anti terör operasyonun en büyük kaybını verdirtti. Başkent ilan ettiği Aguelhok şehrini birkaç ay önce kaybeden ve Cezayir sınırına sıkışan ayrılıkçı Tuareg Koalisyonuna yönelik anti… pic.twitter.com/IVIuj0CE6E — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 27, 2024

У мережі оприлюднене відео з місця після бою – кадри можна подивитися за цим посиланням. Також відео можна подивитися тут. Попереджаємо – ролик 21+!

Туареги – етнічна група, що населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими урядом країни.

Сепаратистське угруповання розпочало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, однак пізніше воно було перехоплене ісламістськими угрупованнями.

У 2015 році угруповання підписало мирну угоду з урядом Малі. Однак наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.