Німеччина поставить Україні самохідні гаубиці

Українські військові можуть розпочати навчання роботі з ними вже наступного тижня.

Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць на додачу до пʼяти, які пообіцяли Нідерланди. Про це повідомила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт, пише Reuters.

Вона повідомила, що навчання українських військових роботі з цим артилерійським озброєнням може початися в Німеччині вже наступного тижня.