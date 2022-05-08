Окупанти обстріляли НПЗ у Лисичанську: існує загроза вибуху

Війська РФ вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську Луганської області. Розпочалася масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Луганську ОВА .

“В результаті влучання російських снарядів у НПЗ спалахнули виробничі потужності заводу, а саме установка з одержання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м. є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів”, — розповіли у відомстві.

Також повідомляється, що рятувальники намагалися загасити пожежу, однак розпочався артилерійський обстріл. Співробітники ДСНС були змушені припинити гасіння та залишили небезпечну зону.