Німеччина знайшла виробника боєприпасів для САУ Gepard. Їх передадуть Україні до кінця літа
Федеральний уряд Німеччини впевнений, що найближчими місяцями зможе доставити в Україну велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard.
Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на власні джерела в німецькому уряді.
Після кількох тижнів зусиль німці знайшли виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою через нестачу снарядів.
Отже, федеральний уряд інтенсивно шукав більше боєприпасів. Швейцарія відмовилася постачати снаряди, апелювавши до свого нейтралітету. Проте Spiegel зазначає, що Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії. Боєприпаси випробують на полігоні Бундесверу в Путлосі вже наступного тижня.
Ще у травні Німеччина заявила, що передасть Україні 15 установок у середині липня. // Букви