Німеччина знайшла виробника боєприпасів для САУ Gepard. Їх передадуть Україні до кінця літа

Отже, федеральний уряд інтенсивно шукав більше боєприпасів. Швейцарія відмовилася постачати снаряди, апелювавши до свого нейтралітету. Проте Spiegel зазначає, що Німеччина змогла знайти виробника у Норвегії. Боєприпаси випробують на полігоні Бундесверу в Путлосі вже наступного тижня.

Ще у травні Німеччина заявила, що передасть Україні 15 установок у середині липня. // Букви