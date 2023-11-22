Німеччина і Франція очолили коаліцію з посилення наземної ППО України
Минулого тижня країни провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію.
Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, на “Рамштайні” нині обговорювали “прогрес, досягнутий від часу нашої останньої зустрічі у розробці нової коаліції з наземної протиповітряної оборони”.
“Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію… Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль”, – зазначив Остін.
Очільник Пентагону додав, що союзники вже організували “коаліції, спрямовані на нарощування військово-повітряних сил України та її можливостей у галузі інформаційних технологій”.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, невдовзі основу української протиповітряної оборони становитимуть системи західного зразка Patriot, SAMP-T, NASAMS та IRIS-T. Крім того, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються. // LB.ua