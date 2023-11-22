Німеччина і Франція очолили коаліцію з посилення наземної ППО України

Минулого тижня країни провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію.

Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.

Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, на “Рамштайні” нині обговорювали “прогрес, досягнутий від часу нашої останньої зустрічі у розробці нової коаліції з наземної протиповітряної оборони”.

“Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію… Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль”, – зазначив Остін.

Очільник Пентагону додав, що союзники вже організували “коаліції, спрямовані на нарощування військово-повітряних сил України та її можливостей у галузі інформаційних технологій”.

Нагадаємо, на зустрічі у форматі “Рамштайн” у вересні учасники домовились започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition ( Коаліція спроможностей ).

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, невдовзі основу української протиповітряної оборони становитимуть системи західного зразка Patriot, SAMP-T, NASAMS та IRIS-T. Крім того, нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що можливості української ППО збільшуються. // LB.ua