Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України (перелік)
Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до списку увійшли дрони й артилерійські снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Ось повний перелік вмісту нового пакета військової підтримки:
- гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) – раніше передали дев’ять таких;
- дві машини розмінування WISENT 1 – раніше передали 32 машини;
- шість тисяч снарядів калібру 155 мм – раніше передали 68 тисяч боєприпасів;
- 16 розвідувальних безпілотників Vector – раніше передали 196 одиниць;
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun – раніше передали 185 одиниць;
- 30 комплектів засобів протидії дронам – раніше передали 40 одиниць;
- 11 мобільних систем розмінування – раніше передали 9 цих систем;
- три мінних трали – раніше передали 43 таких;
- 70 інфрачервоних камер – раніше передали 330 одиниць;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 – раніше передали 305 одиниць;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 24 човнових мотори;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 – раніше передали 15 одиниць;
- 1 мільйон патронів для стрілецької зброї;
- п’ять тисяч детонаторів.
Німеччина надає допомогу Україні за рахунок поставок Федеральних Збройних сил і поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду.