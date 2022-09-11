Величезна колона техніки окупантів втекла з Ізюма (відео)

Росіяни переправилися на той бік річки Оскол.

Величезна колона техніки російських окупантів поспіхом втекла з Ізюма, за який ще тривають бої.

Відео опублікував український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його даними, колона окупантів переправилася на той бік річки Оскол, тікаючи від контрнаступу українських воїнів.

На кадрах видно, що росіяни переганяли свою техніку через облаштовану переправу. Міст через Оскол зруйновано.

“Колона орків тікає з Ізюма через річку Оскол. Нагадує березень на Київщині. Але як же їх багато, російських довбой*бів, які прийшли до нас з війною”, – написав журналіст.

УНІАН