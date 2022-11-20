 Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту

Німеччина підтримує Україну поставками обладнання та озброєння – зі запасів Бундесверу та поставками з промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги на навчання.

У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України.