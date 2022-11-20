 Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту

Військова допомога Німеччини для України / Militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine / Military support for Ukraine
До України доставлено:
– боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
– 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
– 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
– 1 навантажувач (загалом уже 4);
– запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
– 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
– 10 датчиків захисту від дронів )загалом уже 28);
– 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
– 116 польових обігрівачів.
Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список на сайті Уряду містить огляд військової допомоги Німеччини Україні летального та нелетального характеру.
Німеччина підтримує Україну поставками обладнання та озброєння – зі запасів Бундесверу та поставками з промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги на навчання.
У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на ініціативу модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені в першу чергу на користь України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких у свою чергу можуть бути відшкодовані витрати держав-членів ЄС на підтримку послуг для України.
Die Bundesregierung unterstützt das ukrainische Militär in enger Abstimmung mit ihren Partnern und Verbündeten. Diese Aufstellung gibt eine Übersicht über deutsche letale und nicht-letale militärische Unterstützungsleistungen für die Ukraine.
Deutschland unterstützt die Ukraine mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen – aus Beständen der Bundeswehr und durch Lieferungen der Industrie, die aus Mitteln der Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung finanziert werden.
Im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2022 wurden die Mittel für die Ertüchtigungsinitiative auf insgesamt 2 Milliarden Euro für das Jahr 2022 erhöht. Die zusätzlichen Mittel sollen vornehmlich der Unterstützung der Ukraine zugutekommen.
Zugleich werden sie zur Finanzierung der gestiegenen deutschen Pflichtbeiträge an die Europäische Friedensfazilität (EPF) eingesetzt, aus deren Mitteln wiederum Kosten der EU-Mitgliedstaaten für Unterstützungsleistungen an die Ukraine erstattet werden können.