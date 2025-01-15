Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

У новому пакеті допомоги – боєприпаси різних калібрів, дрони та броньовані машини.

Уряд Німеччини повідомив про передання Україні чергової партії військової допомоги.

Україні передано 20 захищених проти мін транспортних засобів MRAP, 600 ударних дронів HF-1 та розвідувальні безпілотники різних типів: 50 одиниць VECTOR із запчастинами, 46 RQ-35 HEIDRUN і 43 SONGBIRD.

Крім того, до нового пакету увійшли боєприпаси для основних бойових танків Leopard 1, 14 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 19 тис. калібру 122 мм, 11 тис. 120-мм мін та 495 штурмових гвинтівок HK 416.

Також Сили оборони отримали біноклі, ковдри, джгути.

Уряд Німеччини оновив інформацію щодо озброєння, яке готується до передач – БМП Marder, БТР АіТО30 (БМП РКТ-30 з мобільним центром управління вогнем), MRAP і колісні гаубиці RCH 155. // LB.ua