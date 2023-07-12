Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО Patriot

Україна домовилася з Німеччиною про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них.

Про це повідомив у середу Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером ФРН Олафом Щольцом, пише УНН.

“Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки «Петріот» та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!” – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський подякував за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи.

“Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру”, – зазначив Президент.