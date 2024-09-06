Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard та САУ Panzerhaubitze

Київ отримає 77 танків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitzen 2000 за 150 млн євро. Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, повідомляє Spiegel.

За словами Пісторіуса, Київ отримає шість гаубиць цього року та ще стільки ж наступного. Він також заявив, що Німеччина та інші європейські партнери хочуть якнайшвидше передати Україні 77 танків Leopard 1A5.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T. За словами джерел Bloomberg, до 2026 року Київ матиме 12 систем IRIS-T середньої дальності та 12 меншої.

Також Шольц заявляв, що Німеччина не послабить військову підтримку України. Журналісти зазначали, що німецький канцлер намагається розвіяти побоювання, що Берлін може перестати допомагати Києву на тлі скорочення внутрішнього бюджету та повідомлень про замороження нової німецької військової допомоги. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ