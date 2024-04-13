Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot та ракети до тих, що в наявності

Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще один зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до систем протиповітряної оборони.

Про це повідомило Міноборони країни.

Систему надають на додаток до систем протиповітряної оборони, які вже поставили та ще планують надати, для відбиття російських повітряних атак.

«Російський терор проти українських міст та інфраструктури країни завдає нечуваних страждань. Він ставить під загрозу енергозабезпечення населення та руйнує промислові об’єкти, важливі для боєготовності Збройних сил України», — прокоментував рішення про передачу системи міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава Бундесверу запевнив, що в підтримці України Німеччина «йде настільки далеко, наскільки це можливо з огляду на власну оперативну готовність».

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмові з президентом Володимиром Зеленським оголосив, що Берлін також виділить ракети до наявних систем ППО. // hromadske