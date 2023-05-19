У Києві перейменували 3 станції метро та два десятки вулиць (список)

У столиці перейменували ще 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Вже понад рік міська влада спільно з громадськістю провадить масштабний процес дерусифікації міських об’єктів у столиці. Передає Інформатор з посиланням на КМДА.

Це стосується зокрема перейменування вулиць, провулків, площ, бульварів, узвозів, а також станцій київського метрополітену. Так, сьогодні було підтримано рішення про перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» – на «Звіринецьку». Загалом сьогодні перейменовано 26 міських об’єктів.

Нові назви

Станції Київського метрополітену:

станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;

станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;

проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».

Голосіївський район:

вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;

вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;

провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;

вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;

провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;

вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;

провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;

вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;

вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;

провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;

вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;

вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;

вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;

провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;

провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район: