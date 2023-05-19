У Києві перейменували 3 станції метро та два десятки вулиць (список)

У столиці перейменували ще 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Вже понад рік міська влада спільно з громадськістю провадить масштабний процес дерусифікації міських об’єктів у столиці. Передає Інформатор з посиланням на КМДА.

Це стосується зокрема перейменування вулиць, провулків, площ, бульварів, узвозів, а також станцій київського метрополітену. Так, сьогодні було підтримано рішення про перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» – на «Звіринецьку». Загалом сьогодні перейменовано 26 міських об’єктів.

Нові назви

Станції Київського метрополітену:

  • станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;
  • станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;
  • проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».

Голосіївський район:

  • вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
  • вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
  • вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
  • провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
  • вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
  • провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
  • вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

  • провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
  • вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

  • вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
  • вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

  • вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
  • вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
  • вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

  • провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

  • вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

  • вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

  • Петрівська алея – алея Магдебурзького права.
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