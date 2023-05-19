У Києві перейменували 3 станції метро та два десятки вулиць (список)
У столиці перейменували ще 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Вже понад рік міська влада спільно з громадськістю провадить масштабний процес дерусифікації міських об’єктів у столиці. Передає Інформатор з посиланням на КМДА.
Це стосується зокрема перейменування вулиць, провулків, площ, бульварів, узвозів, а також станцій київського метрополітену. Так, сьогодні було підтримано рішення про перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» – на «Звіринецьку». Загалом сьогодні перейменовано 26 міських об’єктів.
Нові назви
Станції Київського метрополітену:
- станція «Дружби народів» – станція «Звіринецька»;
- станція «Площа Льва Толстого» – станція «Площа Українських Героїв»;
- проєктна станція «Проспект Правди» – станція «Варшавська».
Голосіївський район:
- вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
- вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
- провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
- вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
- провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
- вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
- провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
- вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.
Святошинський район:
- провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
- вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
- провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.
Дніпровський район:
- вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
- вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.
Деснянський район:
- вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
- вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
- вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.
Шевченківський район:
- провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.
Дарницький район:
- вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
- провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
- провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
- провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.
Солом’янський район:
- вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.
Печерський район:
- Петрівська алея – алея Магдебурзького права.