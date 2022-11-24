440 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 24 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Чернігівській – 68, Херсонській – 67, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.

23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором м. Києва загинула неповнолітня. Поранення отримала 17-річна дівчина.

Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який отримав тяжкі поранення напередодні у смт. Антонівка Херсонської області через потрапляння ворожого снаряду в автомобіль.

23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Вишгород Київської області поранено шестеро дітей віком 5 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України