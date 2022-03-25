ОТУ «Схід» повідомило про знищення близько 100 російських військових

За останню добу українська армія відбила 6 ворожих атак.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило про втрати російських окупантів за останню добу. Інформацію опубліковано на офіційній сторінці ОТУ у Фейсбуку.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак», — сказано в повідомленні.

Усього впродовж доби українська армія знищила до 100 російських загарбників, 8 ворожих танків, 15 броньованих машин (7 БТР, 7 БМП та 1 ББМ), 8 одиниць інженерної техніки (АТ), два безпілотники та одну самохідну реактивну установку УР-77.