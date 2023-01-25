Німеччина погодилася поставити Україні 14 танків Leopard 2

Берлін також дозволив іншим країнам, які мають такі танки, поставити їх українцям.

Німеччина погодилася поставити Україні 14 бойових танків Leopard 2. Вироблені в Німеччині танки будуть отримані зі запасів збройних сил Бундесверу, заявив канцлер Олаф Шольц у середу в заяві, надісланій електронною поштою, пише Bloomberg.

Згідно із нею, Німеччина також надасть союзникам необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.

“Це рішення відповідає нашій добре відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у спосіб, який узгоджується та координується на міжнародному рівні”, – заявив німецький канцлер.

На сайті німецького уряду додали, що метою союзників є швидкий збір двох танкових батальйонів для України. Німці нададуть 14 модернізованих Leopard 2 A6, а інші європейські партнери – Leopard 2, які мають і готові передати.

Готувати українських танкістів будуть у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи. // LB.ua