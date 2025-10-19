Вночі в Росії атаковані Оренбурзький ГПЗ та Новокуйбишевський НПЗ
У ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства.
Атаку підтвердив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, пише «Главком».
Як відомо, Оренбурзький газопереробний завод називають найбільшим у світі газохімічним комплексом, який щорічно переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу. Підприємство має на своїй території дев’ять установок для виробництва газу, сім – для виробництва сірки та три – для стабілізації конденсату.
До слова, цієї ночі у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників.
Очевидці повідомили, що після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим, а на відео, опублікованому в мережі, видно сильне задимлення над підприємством.
Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.
Завод постачає паливо для різних видів транспорту, а також продукти нафтохімії та мастила.