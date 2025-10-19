Вночі в Росії атаковані Оренбурзький ГПЗ та Новокуйбишевський НПЗ

Published

У ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод у Оренбурзі. У результаті атаки безпілотника на Оренбурзький газопереробний завод почалася пожежа в одному з цехів підприємства.

Атаку підтвердив губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев, пише «Главком».

Як відомо, Оренбурзький газопереробний завод називають найбільшим у світі газохімічним комплексом, який щорічно переробляє 37,5 мільярда кубометрів газу. Підприємство має на своїй території дев’ять установок для виробництва газу, сім – для виробництва сірки та три – для стабілізації конденсату.

До слова, цієї ночі у Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників.

Очевидці повідомили, що після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим, а на відео, опублікованому в мережі, видно сильне задимлення над підприємством.

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Завод постачає паливо для різних видів транспорту, а також продукти нафтохімії та мастила.

Like

 

Tags:

You may also like...