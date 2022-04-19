Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворого на 19.04.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 20800 осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 802 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 2063 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 386 од,
- РСЗВ / MLRS — 132 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 67 од,
- літаків / aircraft – 169 од,
- гелікоптерів / helicopters – 150 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 1495 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 8 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 158.
- спеціальна техніка / special equipment — 27.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet