Російські удари по Харківщині, Одещині, Київщині та Дніпропетровщині – черговий доказ цинічного порушення міжнародного гуманітарного права
Кожен злочин росії проти мирного населення — ретельно документується. Зібрані докази стануть основою для невідворотного притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора до відповідальності.
Харківщина: загибла жінка та 16 поранених
1 жовтня близько 19:05 російські війська завдали ракетного удару по м. Балаклія. Попередньо — ракетою «Іскандер-М», яка влучила у двір багатоквартирного будинку.
Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка, 16 осіб отримали поранення, серед них — 4-річна дівчинка. Пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адмінбудівлю, відділення банку та автомобілі.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.
Одещина: масована атака дронами
У ніч на 2 жовтня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та приватний будинок. Постраждав 32-річний чоловік, якого госпіталізували.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України. На місці працюють прокурори, поліція та СБУ, документуючи наслідки злочину.
Київщина: поранений мирний житель
У Бучанському районі під час чергової ворожої атаки уламкове поранення отримав 50-річний чоловік. Його госпіталізовано, лікарі надають необхідну допомогу.
Прокуратура фіксує воєнний злочин за ст. 438 КК України.
Дніпропетровщина: удари дронами та ствольною артилерією
У ніч на 2 жовтня військові рф здійснили обстріл території Покровської громади Синельниківського району із застосуванням БпЛА. Пошкоджено приватний будинок та автомобілі.
Нікопольський район перебував під вогнем артилерії та під ударами FPV-дронів.Tweet