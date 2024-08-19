Німеччина виділила Україні нову військову допомогу
У пакеті є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.
Німеччина виділила Україні нову військову допомогу, йдеться на сайті уряду країни.
У пакеті, серед іншого, є нова система ППО IRIS-T SLS, снаряди, морські та розвідувальні безпілотники та штурмові гвинтівки.
Що входить у пакет
- одна система ППО IRIS-T SLS;
- 14 000 патронів калібру 155 мм (зі запасів Бундесверу та промисловості);
- 10 морських безпілотників;
- 26 безпілотників-розвідників ВЕКТОР із запчастинами;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (зі запасів Бундесверу та промисловості);
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 000 аптечок першої допомоги;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з 240 000 патронів;
- 50 гвинтівок CR 308.
Водночас Bloomberg написав, що Берлін більше не схвалюватиме нові запити про допомогу Україні, оскільки уряд прагне обмежити витрати.
“Хоча актуальні програми загалом триватимуть, додаткові заявки на військову підтримку не будуть схвалені”, повідомила газета the Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на урядові документи та електронні листи, а також на джерела у владі.
- Речник МЗС України Георгій Тихий заявив зі свого боку, що інформація про буцімто припинення надання урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректною та маніпулятивною. Він пояснив, що в Німеччині триває бюджетний процес. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.