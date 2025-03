Німецький журнал представив красномовну обкладинку, присвячену війні «Трампутіна» проти України

Трамп заявляв, що йому може бути легше домовитися з Москвою і «все важче мати справу з Україною»

Німецький щотижневий ілюстрований журнал Stern показав нову обкладинку присвячену війні в Україні та російсько-американським відносинам. Про це повідомляє «Главком».

Новий номер журналу має назву «Вісь зла. Небезпека війни в Європі. Що для нас означає зрада України Трампом?».

Зображення посилається на відому карикатуру 1940 року з Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним, яку створив британський художник Девід Лоу. Вона зображала Гітлера і Сталіна, які вклоняються один одному над тілом поділеної Польщі після підписання пакту Молотова-Ріббентропа у 1939 році. Підпис під карикатурою був: «The scum of the earth, I believe?» – «The bloody assassin of the workers, I presume?» («Покидьок землі, я так розумію?» – «Кривавий вбивця робітників, я так розумію?» – «Главком»).