Німецький журнал представив красномовну обкладинку, присвячену війні «Трампутіна» проти України

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Трамп заявляв, що йому може бути легше домовитися з Москвою і «все важче мати справу з Україною»

Німецький щотижневий ілюстрований журнал Stern показав нову обкладинку присвячену війні в Україні та російсько-американським відносинам. Про це повідомляє «Главком».

Новий номер журналу має назву «Вісь зла. Небезпека війни в Європі. Що для нас означає зрада України Трампом?».

Гітлер і Сталін вклоняються один одному над тілом поділеної Польщі після підписання пакту Молотова-Ріббентропа

Гітлер і Сталін вклоняються один одному над тілом поділеної Польщі після підписання пакту Молотова-Ріббентропа карикатура Девіда Лоу

Нагадаємо, журнал The Economist вчергове присвятив обкладинку президенту США Дональду Трампу. Цього разу його зобразили з каністрою в руках та на скирті доларів.

Трамп у своїй легендарній червоній кепці «Make America great again», що в перекладі на українську означає «Зробімо Америку знову великою», внизу дуже багато доларових купюр, тримає однією рукою червону каністру, а в іншій руці одна купюра горить.

До слова, «Главком» зібрав найяскравіші обкладинки з різних світових шпальт.

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