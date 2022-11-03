Ніякої «брудної бомби» не виявили. МАГАТЕ заявило про відсутність незаявленої ядерної діяльності в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об’єктів в Україні та не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ .

Зазначимо, що Росія висунула Україні звинувачення щодо нібито виготовлення “брудної бомби”. Після письмових заяв України МАГАТЕ перевірило діяльності трьох локаціях – Інституту ядерних досліджень у Києві, Східного гірничо-збагачувальному комбінату в Жовтих Кодах і ВО “Південний машинобудівний завод” у Дніпрі.

“На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування”, – сказано у повідомленні.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях гарантій МАГАТЕ та його мережі аналітичних лабораторій. Так, відбір проб навколишнього середовища є загальновживаним заходом гарантій із надчутливими аналітичними методами, які можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов’язану з поводженням з ядерними матеріалами.

“Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища”, – сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував МАГАТЕ за оперативну перевірку українських об’єктів.

“МАГАТЕ перевірило три українські об’єкти, які опинилися в центрі російської дезінформації, і не знайшло доказів будь-яких “брудних бомб”. Я дякую Рафаелю Гроссі за чудову та оперативну співпрацю МАГАТЕ, яка допомогла протистояти російській брехні. Росія підтвердила свій статус головного брехуна світу”, – написав він.